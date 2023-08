Die Top 3 Technologie-Meisterwerke des Sommers

Die nächste Generation

Mobilität und Stabilität in einem – das verspricht die AVM FRITZ!Box 6850 LTE, die in Kombination mit dem FRITZ!Repeater 1200 AX für eine mobile Internetversorgung und eine stabile Verbindung sorgt - ganz egal, wo man sich befindet. Dank der Multiband-Unterstützung und LTE-Konnektivität ist man stets mit einem hervorragenden Netz ausgestattet. Auch Sicherheit wird großgeschrieben: Modernste Verschlüsselungsstandards und automatische Updates gewährleisten einen stetigen Netzwerkschutz. Und das Highlight? Die integrierte Mesh-Funktion vernetzt die FRITZ!-Komponenten automatisch, was die Leistung des Netzwerks optimiert. Mit dem innovativen WLAN 6 Standard und mit bis zu 3.000 Mbit/s sorgt der FRITZ!Repeater 1200 AX für eine gerechte Aufteilung der Bandbreite und eine optimierte Leistung – sogar für ältere Geräte. Der Clou: Die Geräte ermöglichen nicht nur ein kabelloses Netzwerk mit verbesserter Reichweite, sondern integrieren dank Gigabit-LAN-Anschluss auch netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz.