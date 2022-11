Die Top 10 Black Friday Deals für ein smartes Zuhause

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Den eigenen Stromverbrauch kontrollieren war noch nie so einfach. Die Zwischenstecker von Bosch messen nämlich kontinuierlich den Eigenverbrauch jedes Gerätes, um so potenzielle Stromfresser zu erkennen. Durch die in der App festgelegten Zeitpläne tragen die kompakten Zwischenstecker effizient zur Kontrolle des Energieverbrauchs bei und sind im Handumdrehen smart.