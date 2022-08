Die neuen Smartphone-Produkte von Google im Check

Die Pixel Buds Pro kommen in vier verschiedenen Farben und mit flexiblen Ohreneinsätzen, die sich der Form des Ohres anpassen. Darüber hinaus ist in den smarten Kopfhörern ein Drucksensor verbaut, der den Druck im Gehörgang misst und automatisch abbaut - für einen unvergleichlichen Tragekomfort, auch über eine lange Dauer. Die Steuerung erfolgt simpel via Touchbedienung. Hat man keine Hand frei, kommt der Sprachbefehl zum Einsatz. Die Pixel Buds Pro können dank Mehrpunktverbindung nahtlos zwischen Geräten wechseln. So bleibt die Unterbrechung zwischen zwei Audioquellen möglichst gering.