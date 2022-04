Die Frage aller Fragen: Welcher Mähroboter-Typ bin ich?

Sound of Silence

Bei Rasenflächen bis zu 1.000 Quadratmetern hat selbst ein Mähroboter viel zu tun. Der GARDENA Mähroboter smart SILENO life pflegt eine solch großes Areal nicht nur präzise und gleichmäßig, sondern auch so gut wie geräuschlos! Dank seiner wetterfesten Konstruktion arbeitet der Roboter auch im Regen weiter, bis seine Arbeit erfolgreich beendet ist. Ein weiteres Plus ist, dass er dadurch ganz einfach mit dem Wasserschlauch gereinigt werden kann. Der im Set enthaltene Smart Power Zwischenstecker ist ideal, um den Mähroboter über Nacht vom Strom zu nehmen. Einfach per Zeitschaltuhr oder via der App auf dem Smartphone.