Die achensee.literatour „beSeelt“ bereits zum 12. Mal

Lesungen hoch oben auf der Hütte und rund um den See

Der Samstag beginnt in luftiger Höhe. Auf der Erfurter Hütte im Rofan liest Sandra Lüpkes aus „Das Licht im Rücken“. Die Autorin zahlreicher Romane, Sachbücher und Drehbücher erzählt in ihrem neuen großen Roman die faszinierende Geschichte der ersten Kleinbildkamera Leica und ihrer Entwicklung 1914 bis zu ihrem Einsatz im Zweiten Weltkrieg anhand historischer und fiktiver Figuren. Weiter geht es im Seehotel Einwaller mit Anja Bachls „weich werden“. Der Gedichtband der jungen Autorin trägt ins Bild, was Menschwerdung, Menschsein bedeutet und legt die Verletzlichkeit als widerständigen Fluss im eigenen Ich frei. Den Abschluss am Samstagabend macht dann der Schirmherr der Veranstaltung, der Tiroler Bestseller-Autor Bernhard Aichner mit seiner Lesung im historischen Fischergut in Pertisau. Aichner präsentiert den vierten und letzten Teil seiner Thriller-Reihe rund um Pressefotograf David Bronski „Bildrauschen“.

Krimiwanderung zum Abschluss

Traditionell beschließt die Krimiwanderung am Sonntag die achensee.literatour. Die für ihre Wien-Krimis bekannte Beate Maxian liest und wandert gemeinsam mit den Krimiwanderfans entlang des Dien-Mut Weges bis zur Rodlhütte. Durch die viertägige achensee.literatour führt einmal mehr Moderatorin und Autorin Theodora Bauer. Geschäftsführer des Achensee Tourismus Martin Tschoner blickt erwartungsvoll auf die 12. Auflage der achensee.literatour: „Mit der achensee.literatour konnten wir hier am Achensee ein wunderbares Format schaffen, um der Literatur Raum zu geben. Ich bin schon sehr gespannt auf die Lesungen und freue mich, von den Autoren und Autorinnen in so unterschiedliche Lebenswelten ihrer Romane entführt zu werden.“