Corona und Trauer: Regeln zum Todesfall in der Pandemie

Umgang mit an Covid-19 Verstorbenen

Auch in der Pandemie verstirbt der mit weitem Abstand größte Teil der Österreicher an chronischen Herzkrankheiten. Im Jahr 2020 fielen ihnen in der Republik 15.585 Menschen zum Opfer. An oder mit einer Coronavirusinfektion verstarben dagegen lediglich 6.477 Personen. Das entspricht etwa sieben Prozent aller Todesfälle. Doch genau auf diese sieben Prozent ist ein besonderes Augenmerk gerichtet.

Der Leichnam der Betroffenen gilt als infektiös. Für solche Fälle wurden spezielle Schutzmaßnahmen etabliert. In dem Zusammenhang ist leider nicht möglich, den Toten einzukleiden. Das liegt unter anderem daran, dass der Körper in ein Leichentuch gewickelt werden muss, das vorher in dem Desinfektionsmittel Karbol getränkt wird. Anschließend kommt der Verstorbene in einen Body-Bag, wo er luftdicht verschlossen wird.

Manche Angehörige möchten gerne, dass bestimmte Gegenstände den Toten auf seinem letzten Weg begleiten. Dies ist mit dem Bestatter zu besprechen. Viele Institute gewähren die Option, dass Beigaben in den Sarg gelegt werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Sarg nicht mehr geöffnet werden kann. Im Rahmen der Infektionsschutzmaßnahmen muss das Behältnis mit einem schnell härtenden Kit versiegelt werden.