Bye-bye Versailles: 5 smarte Steps zum Traumgarten

Step 1: Bewässern

Schon Louis wusste, wie wichtig die richtige Bewässerung ist, um seinen Schlossgarten in Versailles aufblühen zu sehen. 257 Pumpen, 14 Schöpfräder und 13 Jahre Bauzeit braucht es heutzutage allerdings nicht - da tut es auch die smarte Gartenbewässerung von Eve Aqua. Via App, HomeKit oder Sprachbefehl sagt man ihr einfach, wann und wie lange der Garten bewässert werden soll. Ist die gewünschte Bewässerungsdauer erreicht, schaltet der Eve Aqua das Wasser automatisch ab. Auch die Installation verursacht keinen Aufwand: Man schraubt den Eve Aqua lediglich zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch an und schon ist das Bewässerungssystem einsatzbereit.