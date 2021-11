Bis zu -70% Black Friday Deals jetzt auf tink.at sichern

“O du Fröhliche” Top Deals

Es ist wieder soweit: Neblige Novembertage laden zum Verweilen in den eigenen vier Wänden ein. Top Produkte und smart lautet die Devise am tink Black Friday, bei dem die Preise genauso tief purzeln, wie die Temperaturen der bevorstehenden Weihnachtssaison. Wer am Black Friday nach Connected-Home-Produkten sucht, ist bei tink.at genau an der richtigen Adresse. Bereits jetzt kann die Schnäppchenjagd beginnen und alles was das Zuhause smarter macht, kann frohlockend ergattert werden. Von smarten Speakern, Soundbars über Türöffnern bis hin zu Leuchten – der tink Black Friday hat die besten Deals, Angebote und Bundles für ein vorweihnachtliches Hightech-Erlebnis auf Knopfdruck parat.

Möge der beste Preis mit dir sein

Ab sofort hat die Jagd nach den besten Schnäppchen begonnen. Doch man muss kein Jedi-Ritter sein, um sich erfolgreich durch die Galaxien an Tech-Deals zu wagen. Mit tink.at die besten Premium Smart-Home-Gadgets zum kleinen Preis ergattern: