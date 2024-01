Bestattung Himmelblau setzt neue Maßstäbe für Inklusion in der Bestattungsbranche

Trauerbegleitung in Gebärdensprache: 6 Wochen intensives Training

Ein Schwerpunkt der Initiative von Bestattung Himmelblau liegt auf der intensiven Ausbildung der Himmelblauen Bestattungsberater:innen und der Bestattungsfachkräfte in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS). Die Ausbildung bildet somit ein essenzielles Unternehmens-Fundament, Gebärdensprache in den gesamten Bestattungsprozess zu inkludieren – von der Beratung und Organisation in der Filiale bis hin zur Betreuung am Tag des Begräbnisses mit einer Trauerfeier am Friedhof.