"Bestattung Himmelbau" als Award Sponsor: Was macht einen guten Podcast aus?

Mir gefällt die breite Auswahl an Podcast-Formaten, denn dadurch stehen für jedes Interesse und Themenfeld zahlreiche Sendungen zur Verfügung. Dies gilt auch für Themen, die in der Gesellschaft immer noch ein Stigma haben. Dazu zählen auch der Tod und die damit einhergehende Bestattungsvorsorge. Wir von Bestattung Himmelblau legen großen Wert darauf, dass Tabuthemen transparent besprochen werden und auch öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Nur dadurch kann für Aufklärung und Entlastung in dieser Ausnahmesituation gesorgt werden