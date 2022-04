6 Smarte Geschenk-Ideen fürs Osternest

Oster Nest Hub

Doppelt groß ist die Freude beim Google Nest Hub in zweifacher Ausführung. Während der eine smarte Bildschirm in der Küche die Lieblingsrezepte anzeigt, wartet der andere als Bilderrahmen getarnt im Schlafzimmer, sorgt am nächsten Tag für einen verlässlichen Weckruf und erinnert an die bevorstehende Yoga-Session. Ein Alleskönner, mit dem sich die weiteren Smart-Tools einfach und bequem via Sprachbefehl steuern lassen.