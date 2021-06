Zweites Vatikanum: Aufbruch im Stocken

Der Aufmarsch an geistlichen Würdenträgern war enorm: 270 Kardinäle, Bischöfe und Patriarchen waren am Donnerstag nach Rom gepilgert, wo Papst Benedikt XVI. ein Jahr des Glaubens ausrief – anlässlich des 50. Jahrestages der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils.

Am 11. Oktober 1962 hatten sich freilich rund zehn Mal so viele Kleriker und Theologen im Petersdom eingefunden. Es war dies die bis heute größte Kirchenversammlung in der 2000-jährigen Geschichte. Sie sollte die Institution fit machen für die Anforderungen der Moderne, was in Teilbereichen auch gelang.

Dass es damals überhaupt zu einem Konzil kam, war für viele überraschend. Denn der damalige Papst Johannes XXIII. war schon alt und gebrechlich, sein Pontifikat galt als eines des Übergangs. Doch der einfache Bauernsohn setzte das Konzil gegen die Hardliner im Vatikan durch. Auch nach seinem Tod 1963 wurde es fortgeführt und 1965 unter Nachfolger Paul VI. abgeschlossen. Es markiert die größte Zäsur in der Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts.

Schnell übernahmen fortschrittliche Kräfte das Kommando im Petersdom. Sie waren besser organisiert als die Konservativen. Zu ihnen gehörten der gemäßigte Reformer Kardinal König, aber auch die Theologen Joseph Ratzinger, der heutige Papst, sowie Hans Küng, der im Vatikan später in Ungnade fiel.

Letzterer erinnert sich: "Wir Konzilstheologen haben die Reden der Bischöfe geschrieben. Die Konzilssprache war Latein, und das konnten die meisten Bischöfe nicht sehr gut. Auf diesem Weg haben wir einen beträchtlichen Einfluss gewonnen." Doch auf ganzer Linie konnten sich die Erneuerer nicht durchsetzen. "Eine kleine Minorität, die von der Kurie gekommen ist und alle Schliche gekannt hat, hat Widerstand geleistet", sagt der Wiener Weihbischof i. R. Helmut Krätzl im Presse-Interview. Herausgekommen seien geglättete Texte, die beiden Seiten "Interpretationsspielräume eröffneten, was bis heute weiterwirkt und Gegenstand von Auseinandersetzungen ist", so Krätzl, der Konzilsstenograf war.