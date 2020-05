Zwei Gewinner teilen sich Fünffach-Jackpot

Die höchste Gewinnsumme in der 25-jährigen Geschichte der österreichischen Lotterien macht zwei Spielteilnehmer zu Millionären. Ein Niederösterreicher und ein Vorarlberger haben Sonntagabend mit den Zahlen 2, 18, 27, 28, 37 und 38 den Fünffachjackpot geknackt und teilen sich die Rekordsumme von elf Millionen Euro. Beide Spieler haben ihre 5,5 Millionen Euro durch einen Quicktipp-Treffer erzielt, hieß es am Sonntag von Seiten der österreichischen Lotterien.



Die Hoffnung auf den bisher höchsten Einzelgewinn hatte auch am Wochenende einen Ansturm auf die Annahmestellen ausgelöst. "Wir haben 16,7 Millionen Tipps verzeichnet. Damit haben etwa 1,8 bis zwei Millionen Österreicher an der Ziehung teilgenommen", erklärt Lotterie-Sprecherin, Gerlinde Wohlauf.



Der Traum vom großen Geld sorgte am Sonntag noch knapp vor Annahmeschluss für emsiges Treiben in den Lotto-Annahmestellen sowie auf der Homepage der Lotterien. Bis 18 Uhr standen die Kunden auf den Bahnhöfen oder in Tourismusgebieten Schlange, um ihre Tipps für den Fünffach-Jackpot abzugeben.