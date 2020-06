Zum Rapport im Kanzleramt

Auch Innenminister Ernst Strasser habe mit Haider gepackelt. So seien "blaue" Posten geblieben, aber ÖVP-Wunschposten zugesperrt worden.

So viel zur These, Postenschacher gäbe nur in rot-schwarzen Koalitionen.

Am meisten wurmt Wurmitzer, dass Kärnten seine Mehrheit an der Hypo "viel zu billig" an die Investoren-Gruppe um Thilo Berlin verkauft habe. Wurmitzer: "Das ist der wahre Skandal." Er habe seinen Nachfolger Josef Martinz mehrfach gewarnt, in die Landesholding zu gehen und mitzumachen.

Im Februar 2003 stimmte Wurmitzer im ÖVP-Bundesvorstand gegen die Neuauflage von Schwarz-Blau im Bund. Am 23. September 2003 sagte Schüssel zu Wurmitzer: "Ich will, dass du bei der Landtagswahl 2004 nicht mehr kandidierst." Antwort Wurmitzer: "Du willst nicht, dass ich kandidiere, Scheucher will nicht, dass ich kandidiere, und Haider will es nicht. Ich bin 60 und streite nicht mehr darüber."

Bei seinem Abschied aus der Landesregierung sagte Wurmitzer zu Haider: "Du müsstest froh sein, wenn ich bliebe, denn ich bin der Einzige, der dir sagt, was nicht geht." Haider zuckte mit der Schulter und schickte ihm zwei Anzeigen wegen Amtsmissbrauchs nach in die Pension. Und dann bekam Haider von der ÖVP Martinz, den Willigen.