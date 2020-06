Zerstörung ohne Ziel

Tag für Tag rückt eine Militäraktion gegen den Iran näher. Unklar aber bleiben nicht nur die Konsequenzen eines Angriffs, sondern auch, was man politisch eigentlich damit erreichen will. Das liegt einerseits am Iran, dessen Antwort auf einen Luftschlag unkalkulierbar ist: Von Raketen auf Israel über einen Angriff der verbündeten Hisbollah aus dem Libanon bis zu einer Terrorwelle scheint alles möglich – Katastrophenszenarien bis hin zu einem Flächenbrand in Nahost inklusive. Noch fataler aber ist, dass der Westen nicht weiß, was er danach mit einem militärisch gedemütigten Iran anfangen soll. Die Mullahs und ihr Handlanger Ahmadinejad werden ihr Atomprogramm nicht stoppen, auch wenn es um zehn Jahre zurückgebombt wird. In dieser Frage weiß das Regime die traditionell besonders patriotischen Iraner hinter sich. Also wird es nach dem Angriff fester im Sattel sitzen als zuvor. Ein tatsächlicher Einmarsch in den Iran aber, um die Mullahs gewaltsam zu stürzen, wäre nicht nur militärisch, sondern auch politisch ein Hasardspiel.