Wulffs Immunität soll aufgehoben werden

Der Vorstoß der Staatsanwaltschaft Hannover schlug Donnerstagabend wie eine Bombe ein. Die Behörde beantragte nämlich die Aufhebung der Immunität des Bundespräsidenten – ein in der Geschichte Deutschlands bisher einmaliger Akt. Es bestünde der Anfangsverdacht der Vorteilsannahme beziehungsweise der Vorteilsgewährung. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit von 2003 bis 2010, als der damalige CDU-Politiker Ministerpräsident Niedersachsens war. Am Freitagvormittag will Wulff eine Erklärung abgeben, auch Kanzlerin Merkel wird 30 Minuten nach ihrem Präsidenten vor die Presse treten.

Jetzt ist der deutsche Bundestag am Zug, der über den Antrag entscheiden muss. Vor der Aufhebung der Immunität, die das Staatsoberhaupt sowie alle Parlamentarier auf Bundes- sowie Landesebene vor Strafverfolgung schützt, sind der Staatsanwaltschaft die Hände gebunden, sie kann mit ihren Ermittlungen nicht beginnen. Bisher wurden lediglich Vorermittlungen gestartet.