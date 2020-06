Wo ist Rebasso? Kidnapper schweigen

Ob Re­basso noch am Leben ist, stand Mittwochabend noch nicht fest. Da die Entführer eher amateurhaft vorge­gangen sind – sie hatten sich in Wien einen Mietwagen mit Kopien ihrer echten Pässe ausgeborgt – ist die Mordtheorie zwar aufrecht, gilt aber nicht als erste Option. Ebenso denkbar ist, dass sie ihr Opfer in einem Versteck (verletzt) zurückgelassen haben.

Feststeht, dass die beiden den Anwalt – mit Arbeitsschwerpunkt Russische Födera­tion – in dem Mietwagen verschleppt haben. "Identifizierte Blutspuren des Opfers und DNA-Spuren der Täter beweisen ein­deutig die Entführung", bestätigt Hahslinger. Das Kidnapper-Versteck wird entweder in Österreich oder in der Slowakei vermutet.