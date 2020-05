Wir gehen nur noch 560 Meter täglich

Die EU hat bereits die Laufleistung der EU-Bürger untersucht. Österreich schneidet da an fünftletzter Stelle ab. Nur acht Prozent gehen demnach hierzulande täglich zu Fuß. Noch gehfauler sind nur Deutsche, Luxemburger, Malteser und Zyprioten. Spitzenreiter ist Rumänien. Dort erledigen 34 Prozent ihre täglichen Wege zu Fuß.



Dafür fahren 62 Prozent der Österreicher täglich mit dem Auto, der EU-Schnitt liegt bei 55 Prozent. Vor allem in den neuen EU-Ländern wird - auch aus finanziellen Gründen - noch wenig mit dem Auto gefahren. Laut VCÖ gibt es in Österreich auch Unterschiede.



Besonders lauffaul seien die Niederösterreicher, knapp gefolgt von den Kärntnern und Steirern. Am besten schnitten in der TU-Studie aus dem Jahr 2006 die Tiroler ab. Sie gingen fast ein Drittel mehr als die Niederösterreicher. Im Mittelfeld bewegen sich die Wiener, Oberösterreicher und Vorarlberger.



Expertin Urbanek fordert daher, dass die Fußgänger stärker berücksichtigt werden, auch weil die Preise für Treibstoff in den nächsten Jahren steigen werden: "Verkehrsberuhigte Zonen, Shared Space und Tempo 30 schaffen ein fußgängerfreundlicheres Klima. Auch die vielen Straßenschilder haben am Gehsteig eigentlich nichts verloren." Der VCÖ will nun in einer Umfrage erheben, wie zufrieden die Österreicher mit den Bedingungen für Fußgänger sind und welche Maßnahmen gewünscht werden. Interessierte können auf www.vcoe.at teilnehmen.