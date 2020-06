Winter der Extreme

Der Winter präsentierte sich mit fast normalen Werten - zumindest wenn es nach der Statistik geht. So war es laut Hoher Warte unterm Strich ein ungewöhnlich warmer, schneearmer Dezember und ein warmer, ungewöhnlich schneereicher Jänner. Mit dem ungewöhnlich kalten Februar ergibt das summa summarum einen fast normalen Winter.

Wenn man ins Detail geht, sieht das aber gleich ganz anders aus. „Extreme Unterschiede gab es zum Beispiel beim Neuschnee. Im Süden Österreichs hat es weniger als die Hälfte eines durchschnittlichen Winters geschneit. An der Nordseite der Alpen gab es stellenweise doppelt so viel Schnee wie im langjährigen Mittel, zum Beispiel in St. Anton am Arlberg mit einer Neuschneesumme von rund vier Metern“, sagte Alexander Orlik von der Hohen Warte.

Extrem waren auch die Temperaturschwankungen in diesem Winter, etwa in Wien: Zunächst 25 Tage kein Frost, kurze Zeit später 12 Tage in Serie unter minus 10 Grad. Beides kam in den letzten 140 Jahren erst zwei Mal vor. Kältester bewohnter Ort war in diesem Winter Tannheim in Tirol mit minus 28,9 Grad am 6. Februar. Wärmster Ort war Güssing im Burgenland mit plus 20,9 Grad am 24. Februar.

Besonderheiten gab es auch in Sachen Sonne: In Vorarlberg und Tirol war es ungewöhnlich trüb. So liegt Innsbruck 15 Prozent unter dem Wert eines durchschnittlichen Winters. So wenig Sonne gab es hier zuletzt 1994/95.