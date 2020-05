Wind stoppte Expeditionen auf K2

Es wollte einmal mehr nicht sein. Trotz günstiger Wetterprognosen zeigte der K2 dem steirischen Extrembergsteiger Herfried Göschl und seinem Team in der Nacht zum Samstag die kalte Schulter. Stürmischer Wind verhinderte ihren Aufbruch in Richtung Gipfel. "Wir haben bis 2.30 Uhr zugewartet, doch der Wind war zu stark", erklärte er seiner Ehefrau Heike per Satellitentelefon.



Die Enttäuschung über das neuerliche Scheitern war enorm. Göschl hatte schon 2007 und 2009 jeweils zwei Mal erfolglos versucht, den 8611 Meter hohen Eisriesen zu bezwingen. Frustriert machte sich die vierköpfige Gruppe nach Stunden des vergeblichen Hoffens auf den Weg ins Basislager, wo Träger für eine baldige Abreise organisiert werden. Für Göschl scheint das Abenteuer K2 damit - zumindest für heuer - beendet. "Wir wollen so schnell es geht nach Hause", sagt der Bergsportler, der sich seit 12. Juni im Karakorum aufhält. Die Expedition dorthin war für ihn aber nicht erfolglos. Am 13. Juli hatte Göschl den 8068 Meter hohen Gasherbrum 1 (auch "Hidden Peak") bezwungen.