Wiener Islamist kehrt Österreich den Rücken

Die Trauer im Innenministerium in der Wiener Herrengasse dürfte sich in Grenzen halten: Mohamed M., der wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vier Jahre in Haft saß und im September entlassen wurde, ist nicht mehr in Wien. Der 26-Jährige mit ägyptischen Wurzeln hat Österreich verlassen und in Berlin ein neues Zuhause gefunden. Dort versucht er mit der Organisation Millatu Ibrahim samt neuer Homepage durchzustarten, worüber auch die New York Times berichtet.



Ende Oktober ist M. erstmals in Berlin aufgetaucht. Am 26. Oktober sorgte er für Aufmerksamkeit, nachdem er gemeinsam mit einer Handvoll Islamisten zwei Terrorverdächtige abholte, als diese aus der Untersuchungshaft entlassen wurden. Ermittler hatten bei den beiden Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengsätzen geeignet sind, beschlagnahmt.



Bereits bei diesem Auftritt dürfte M. in Berlin Wurzeln geschlagen haben. Doch der Wiener Islamist beschränkt sich nicht nur auf die deutsche Hauptstadt. M. soll eine vielbeachtete Einladung in eine radikale Moschee in Solingen in Nordrhein-Westfalen erhalten haben. Nach Informationen des KURIER bestätigte der Wiener das Vorhaben vor einer Gruppe von Anhängern "Ich werde, so Gott will, die Brüder in Solingen besuchen." Die 150.000 Einwohner zählende Stadt gerät durch Aktivitäten radikaler Islamisten immer wieder in die Schlagzeilen. Eine radikale Hinterhof-Moschee genießt dabei die besondere Aufmerksamkeit der deutschen Verfassungsschützer. Nicht ohne Grund: Derzeit sitzen zwei Männer aus Solingen wegen Terrorverdachts in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Das Landesinnenministerium schätzt die Zahl der Salafisten (radikale Strömung im Islamismus, Anm.) in dem Bundesland auf rund 500, 20 bis 30 davon gehören dschihadistischen Gruppierungen an.