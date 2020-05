Wiedergewonnene Kraft und alte Feindbilder

Ist sie zu zaudernd gewesen, zu blass, zu fad? Ja sicher. Immer wieder. Aber letzten Endes hat sich Angela Merkel mit einer Zähigkeit in der Eurozone durchgesetzt, die andere, "buntere" Politiker blass aussehen ließ. Keine Frage, Deutschland hat in der Eurokrise wieder die Führungsrolle in Europa errungen. Was durchaus nicht der Ironie entbehrt: Schließlich wurde die gemeinsame Währung seinerzeit auch eingeführt, um eine Dominanz der D-Mark (und damit Deutschlands) zu verhindern. Das war die Bedingung für ein Ja der EU zur Wiedervereinigung Deutschlands. Hugo Portisch erinnert in seinem neuen Buch ("Was jetzt") daran.



Schon damals meinten Skeptiker, das würde nur funktionieren, wenn gleichzeitig eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik verwirklicht würde. Bei dieser Diskussion sind wir nun also wieder angelangt - mit dem interessanten Unterschied, dass die Briten in Europa mittlerweile weniger mitreden (dürfen).



Und welche Rolle spielt Österreich? Keine. Es genügte schon, würde die Regierung zumindest daheim ihre Hausaufgaben machen. Dazu zählt nicht nur Schuldenabbau, sondern auch, sich nicht mit hetzerischen, europafeindlichen Medien ins Bett zu legen. Sollten diese nicht auch einmal bei Portisch nachschlagen? Denn Österreich war selbst mehrfach pleite. Nach dem Staatsbankrott 1922 half der Völkerbund, entmündigte aber praktisch die heimische Politik und erzwang brutale Sparmaßnahmen, was zu einer Rezession führte. Österreich zahlte die allerletzten Schulden erst 1980 zurück.