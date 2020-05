Wieder Skandal im Hause Murdoch

Neue Probleme in Rupert Murdochs Medienimperium: Ein führender Mitarbeiter Murdochs musste bereits zurücktreten. Andrew Langhoff, Herausgeber des Wall Street Journal ( WSJ) in Europa, wird vorgeworfen, die Europa-Auflage der Zeitung mit schmutzigen Tricks in die Höhe getrieben und gekaufte Berichterstattung zugelassen zu haben.



Der britische Guardian deckte das System dahinter auf: Firmen kauften große Mengen der WSJ -Auflage zu einem Spottpreis auf und verteilten sie gratis an Studenten. Dafür wurden die Unternehmen in einer Sonderbeilage erwähnt. Das WSJ setzte so 41% (31.000 von 75.000 Exemplaren) seiner Europa-Edition ab.