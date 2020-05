Wieder ein Texaner in Richtung Weißes Haus

Die anderen acht republikanischen Präsidentschaftskandidaten mögen sich dieses Wochenende damit abmühen, einander bei einer Art Probeabstimmung im US-Bundesstaat Iowa gegenseitig auszustechen. Da steht Rick Perry einfach drüber. Der 61-jährige Gouverneur von Texas wird am Samstag Tausende Kilometer von Iowa entfernt offiziell seine Kandidatur für das Weiße Haus ankündigen - und sofort eine Favoritenrolle einnehmen.

In Umfragen ist Perry dem bisherigen republikanischen Spitzenreiter Mitt Romney bereits jetzt knapp auf den Fersen. Legt der breitschultrige Texaner aber erst einmal richtig los, sind die US-Medien überzeugt, wird der eher farblose Millionär Romney Schwierigkeiten haben mitzuhalten.



Denn der gottesfürchtige Evangelikale Perry vereint alles in sich, was sich Amerikas Rechte und auch die Tea-Party-Anhänger wünschen: Als derzeit längst dienender Gouverneur der USA kann der zweifache Familienvater auf Regierungserfahrung verweisen - und sich als knallharter Sparpolitiker präsentieren.