Wie die Politik in den ORF hineinregiert

Im August 2006 war nicht nur Wrabetz als Werber unterwegs. Auch die Politik befand sich mitten im Nationalratswahlkampf. Also versuchte BZÖ-Frontmann Westenthaler, von Wrabetz inhaltliche Zugeständnisse zu erhalten. Wörtlich ging es laut Vereinbarung um eine "objektive und faire Berichterstattung" über das BZÖ im Wahlkampf. Das bedeutet: Vor allem Auftakt- und Abschlusskundgebung der Orangen sollten vor dem Urnengang im Herbst 2006 besondere Berichterstattung erfahren. Sämtliche Wechsel in den Schlüsselpositionen der ORF-Information sollten deshalb bereits unmittelbar nach der Wrabetz-Wahl am 17. August 2006 erfolgen – obwohl die faktische Übernahme der Alleingeschäftsführung durch den neuen Generaldirektor laut Gesetz erst mit Jänner 2007 anberaumt war.

Wrabetz hatte allerdings Probleme, seine Zusagen einzuhalten: Monika Lindner, die gestürzte ORF-Generaldirektorin, verhinderte vor ihrem Ausscheiden entsprechende Wrabetz-Bemühungen, programmliche Änderungen im Sinne politischer Wrabetz-Förderer vorzunehmen.

Spannend ist der letzte Punkt des entlarvenden Wrabetz-Westenthaler-Papiers: Dabei ging es u. a. um die Rolle des damaligen zentralen Chefredakteurs, Walter Seledec. Dieser sollte – wie seit Langem kundgetan – mit Jänner 2007 in die Pension gleiten. Wrabetz entsprach indes dem ausdrücklichen Westenthaler-Wunsch – und ließ Seledec, zum allgemeinen Erstaunen, in einem hoch dotierten Chefredakteursamt, damit dieser Korrespondenten koordiniere.