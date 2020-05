Widerstand im Orban-Land

Darf ich überhaupt mit Ihnen reden?" Die ältere Dame ist verunsichert. Zwei Stunden lang hat sie hier, im bis auf den letzten Platz gefüllten "Bürgerlichen Salon" der rechten FIDESZ-Partei, gehört, wie schlimm die ausländische Presse wütet. Dass Lügen verbreitet, Hassartikel geschrieben und die Leistungen des ungarischen Premiers Viktor Orban und seiner rechtskonservativen FIDESZ-Partei nicht verstanden würden. Und nun soll sie, eine bekennende Orban-Anhängerin, einer fremden Journalistin antworten. Nur so viel lässt sich die sonst nicht verschreckt wirkende Frau entlocken: "Natürlich habe ich Orban gewählt." Und ja, natürlich werde sie ihn auch das nächste Mal wieder wählen. Ausländische Kritik am Führungsstil Orbans hin, Schelte von der EU her – für sie sowie für alle Zuhörer im Saal ist und bleibt Viktor Orban ihr politischer Rockstar.



Überzeugte Orban-Anhänger sind in ihrem Glauben nicht zu erschüttern, weiß auch Andras Istvanffy. Doch der quirlige junge PR-Fachmann hat die anderen Ungarn im Auge: Die, die Orban 2010 in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Ungarn gewählt hatten. "Es gibt mittlerweile eine große Enttäuschung im Land", konstatiert der schmale, aber energische 30-Jährige.