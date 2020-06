Westenthaler gibt Stronach einen Korb

Egal, mit wem Stronach nun letztendlich in den Polit-Ring steigt, klar ist bereits, welche Posi­tion er in EU-Fragen vertritt. In großflächigen Zeitungsinseraten wettert das Stronach-Institut derzeit gegen den Euro-Rettungsschirm ESM. "Kein Verrat an Österreich! Besinnt Euch, Abgeordnete: Nein zum ESM!", heißt es in den Annoncen.

Mit derlei Botschaften dürfte die Stronach-Partei – wie berichtet – weniger ein Konkurrent für die Pro-EU-Partei ÖVP werden, sondern viel eher im freiheitlichen Wähler-Lager punkten. Daher ist man in der Volkspartei gegenwärtig eher entspannt.

Auch in der FPÖ gibt man sich nach außen hin gelassen. "Ich glaube nicht, dass einer Runde von Industriellen und Wirtschaftskapitänen, die danach trachtet, ihre Profitinteressen zu vertreten, eine Sympathiewelle entgegenschlagen wird", sagt Generalsekretär Harald Vilimsky zum KURIER.

Zudem gehe es in der EU-Haltung auch um Kontinuität. "Wir haben uns auf diesem Gebiet sicher Glaubwürdigkeit erarbeitet, weil wir in unserer Argumentation seit Jahren stringent sind." Was Stronach betreffe, könne es in drei Monaten schon wieder anders ausschauen, meint der FPÖ-General. "Denken Sie an die Piraten. Zunächst gab es einen großen Hype um sie. Jetzt ist er wieder vorbei." Außerdem müsse man abwarten, mit welchen Kandidaten und mit welchem Programm Frank Stronach tatsächlich antrete. Vilimsky: "Derzeit sehe ich nur Inserate."