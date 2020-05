Wer kümmert sich um die Realwirtschaft?

Während man sich an den Unis um Seminarplätze in überlaufenen Modefächern balgt, gehen vielen Firmen die Fachkräfte aus. So haben die Chefs eines großen Versicherungsunternehmens kürzlich ihre Mitarbeiter beinahe händeringend aufgerufen, im eigenen Bekanntenkreis neue Mitarbeiter für den Verkaufsbereich zu werben. Die heimische Industrie fahndet in Deutschland nach Technikern. Und viele Gewerbebetriebe suchen Lehrlinge, die zumindest Grundrechnungsarten beherrschen. Obwohl Österreichs Modell der "dualen Ausbildung" als international vorbildlich gilt und die Abgänger weltweit Medaillen einheimsen, ist das Image des Lehrberufs im Keller – völlig zu Unrecht. Denn das Sprichwort, dass das Handwerk "goldenen Boden" hat, bekommt in der Krise wieder neue Bedeutung. In der westlichen Welt ist man von der Finanz- und Dienstleistungsgesellschaft ernüchtert und will künftig wieder mehr auf Produktion setzen. Das Konzept, praktisch jede "echte" Arbeit nach China oder Indien auszulagern, ist gescheitert.