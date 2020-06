Weniger Abschiebungen nach Ungarn

Abschiebungen, so Taucher, werde es weiterhin bei eindeutigen Fällen geben. Etwa jene, die nachweisbar längere Zeit in einem Nachbarland gelebt haben. Das Schicksal jener, die nur durchreisen, ist aber unklar. Müssen die jetzt im Flüchtlingslager Traiskirchen monatelang auf die EuGH-Entscheidung warten? Oder leitet Österreich Asylverfahren ein, obwohl nicht feststeht, wer dafür nun zuständig ist? Bis kommende Woche soll Klarheit geschaffen werden. NGOs wie die Diakonie freut die Entwicklung. So meint etwa Christoph Riedl vom Diakonie-Flüchtlingswesen, dass man nach Ungarn prinzipiell nicht abschieben sollte. Denn dort sei die Menschenrechtssituation für Flüchtlinge mindestens genauso schlimm wie in Griechenland.