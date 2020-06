Wenig Hoffnung auf Frieden nach Jemen-„Wahl“

Im Vorfeld der Wahl, die von der EU mit sieben Millionen Euro gesponsert wird, kam es zu zahlreichen Zusammenstößen und Attentaten. Vor allem im Südjemen, der zwischen 1967 und 1990 eine unabhängige, sozialistische Volksrepublik war, ist der Widerstand groß – gegen den Urnengang im Speziellen und gegen den Norden im Allgemeinen. Die "Südstaatler" verzeihen al-Hadi nicht, dass er sich als einer von ihnen auf die Seite Salehs geschlagen hat und seit 1994 sogar sein Stellvertreter war. Vielen gilt er als Verräter. Separatisten verüben immer wieder Attentate. Erst in der Vorwoche sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor einer Wahlbehörde in die Luft. Auch El-Kaida-Zellen sind in der Region sehr aktiv.

Doch auch der konservativ-islamisch geprägte Norden gleicht einem Pulverfass: Schiitische Rebellen und sunnitische Islamisten liefern einander heftige Kämpfe um die Vorherrschaft. Die Regierung muss diesem Treiben weitgehend tatenlos zusehen.