Welttag Stimmenhören

Dass das Stimmenhören eine Krankheit ist, dem widersprechen Betroffene vehement. "Hör auf deine innere Stimme", sagen sie, denn leugnen sei ohnehin zwecklos. "Es ist ein Phänomen", meint Christian Lang vom Verein EXIT-sozial. Fünf Prozent der Menschen sollen schon mindestens einmal akustische Halluzinationen gehabt haben, sagt er. Auslöser seien oft traumatische Erlebnisse wie der Tod einer geliebten Person oder sexueller Missbrauch.

Mit Psychopharmaka vollgepumpt und als "Freak" abgestempelt zu werden, kennt Suzanne Engelen nur zu gut. Früher machten ihr die Stimmen Angst, mittlerweile hat sie sich damit arrangiert. Die 36-jährige Holländerin trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: "Do the voices in my head bother you???"

Alleine ist sie nie, sagt sie, denn ihre Freunde – darunter ein kleines Mädchen und ein Mann, der nur in Filmzitaten spricht – begleiten sie in jeder Lebenslage. Den Ansatz, das Stimmenhören heilen zu wollen, lehnt sie ab. "Kontrolle" sei das Stichwort. "Ich setze mich täglich eine Stunde hin, höre bewusst zu und stelle Fragen. Die restlichen 23 Stunden ignoriere ich ihre Zwischenrufe. Sie haben nur so viel Macht über mich, wie ich ihnen gebe."