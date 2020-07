Weltpolitik auf drei Quadratmetern

Diese Woche fand die jährliche Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York statt, an der Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Außenminister aus fast allen Staaten der Erde teilnehmen. Michael Spindelegger notiert: Dieses Treffen ist ein Abbild der großen, schönen Unterschiede, die es auf der Welt gibt. Hier kommen Menschen aus allen Kulturen zusammen. Das ist das absolut Einmalige an dieser Veranstaltung.

Am Rande der Generalversammlung finden unzählige bilaterale Gespräche statt. Spindelegger: Es ist skurril. Es ist ein drei Quadratmeter großer Raum mit den zehn Stühlen, wo man zusammensitzt – und da werden binnen Minuten die wichtigsten Informationen ausgetauscht. Oft geht es um Krieg und Frieden. Darum, die Atmosphäre auszuloten, ob man mit einer diplomatischen Offensive Gewalt verhindern kann.

Ein Höhepunkt ist die traditionelle Rede des US-Präsidenten. Spindelegger über Barack Obama: Er hat dieses Bild gezeichnet, dass jemand sterben musste, weil in einer freien Gesellschaft ein Video aufgetaucht ist. Daraus hat Obama Werte abgeleitet: Toleranz in einer zusammenwachsenden Welt und die unteilbare Würde des Menschen. Dieser Fokus auf Werte hat mir sehr gut gefallen, ich habe mehrmals zwischenapplaudiert.

Spindelegger nahm an einer Arbeitsgruppe über Religionsfreiheit teil, er schlug vor, alle Volksschulkinder der Welt zu lehren, dass es verschiedene Religionen und auch Menschen ohne Religion gibt, und dass dies zu respektieren ist. Man muss dagegen arbeiten, dass aus Religion Gewalt abgeleitet wird.