Waterloo für Darabos: Entacher ist wieder Armeechef

Knalleffekt in der Affäre um den abgesetzten Generalstabschef Edmund Entacher: Die Berufungskommission im Kanzleramt hat den Versetzungsbescheid von Minister Norbert Darabos verworfen. Das bedeutet, dass Entacher nach seiner Absetzung wieder Generalstabschef ist. Entacher tritt am Dienstag um 7.30 Uhr seinen Dienst im Ministerium wieder an. Minister Darabos nimmt diese Entscheidung lapidar "zur Kenntnis". Er ist, wie er Montag Abend in der ZIB 2 erklärte, aber nach wie vor überzeugt, richtig gehandelt zu haben.