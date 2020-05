Wasch-Effekt: Aussteiger statt Nazi

Die Aussteigerinitiative Exit hat einem Neonazi-Rockfestival eine Ladung präparierter T-Shirts untergejubelt, wie die Tageszeitung berichtet. Erst nach dem Waschen offenbart sich den Neonazis die wirkliche Botschaft ihres kostenlosen Totenkopf-T-Shirts mit der Aufschrift "Hardcore Rebell - National und Frei".



Dieser Slogan verschwindet nach dem Waschen, und statt dessen erscheint das Logo von "Exit Deutschland" mit dem Tipp: "Was dein T-Shirt kann, kannst du auch. Wir helfen dir, dich vom Rechtsextremismus zu lösen." Man wolle mit den 250 T-Shirts vor allem junge und noch nicht so gefestigte Rechtsextreme ansprechen, sagte Exit-Gründer Bernd Wagner der Tageszeitung.



Exit hatte die Aktion akribisch vorbereitet, denn das Angebot sollte dort wahrgenommen werden, wo es schwierig durchführbar ist - mitten in der aktiven Szene. Man wählte das Rechtsrockfestival " Rock für Deutschland", das in Gera, Thüringen, stattfand. Rund 600 Neonazis nahmen teil. Es hatte viele Demonstrationen gegen die Veranstaltung gegeben.