Voves lässt Koalition mit ÖVP festschreiben

Politische Beobachter sind skeptisch. „Strategisch widerspricht das allen Regeln“, grübelt Politologe Peter Filzmaier. „Der Proporz im Land wurde zu Recht abgeschafft. Aber jetzt da wieder eine Festschreibung in diese Richtung zu machen, grenzt an Kuriosität.“ Der Wink an die Bundes-SPÖ sei bemerkenswert. „In Unkenntnis, was im Bund 2013 kommt, ist das high risk. Nach jetzigem Umfragen liegen SPÖ und ÖVP nur knapp über 50 Prozent. Wie soll man so einen Antrag verstehen? Das wird dann bizarr.“

Wichtige SPÖ-Funktionäre stehen indes bewusst hinter der Festschreibung. „Längere Stabilität zu haben ist nicht ungeschickt“, betont Helmut Leitenberger, Bürgermeister von Leibnitz. Matthias Konrad, Stadtchef von Leoben, geht weiter. „Ich kann nur hoffen, dass diese Partnerschaft einzementiert wird. Es gibt keine Alternative.“

Bernd Rosenberger, Bürgermeister von Bruck an der Mur, hält den Weg für diskutabel. „Es gibt eine Partnerschaft, die sollte einige Jahre vorangetrieben werden. Einheitsbrei gibt’s trotzdem nicht.“