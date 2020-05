Vor 35 Jahren stürzte die Reichsbrücke ein

35 Jahre später können sich noch immer Tausende Wiener an das Unglück von einst erinnern. Es war ein Ereignis, das selbst Wiens Politiker den Rücktritt erwägen ließ . Sogar die Erdbebenstation der Hohen Warte registrierte die Erschütterungen, als die Brücke in sich zusammenbrach.



In einen mit Sand und unverdichtetem Beton gefüllten Pfeiler war Wasser eingedrungen. Die Last wurde zu groß. Der Pfeiler gab nach. Zwischen 4.30 und 4.40 Uhr stürzte das Bauwerk in die dunkle Donau und riss einen Pkw und einen Bus mit sich in die Tiefe. Der Autofahrer starb. Der Buslenker überlebte. Lediglich dem Umstand, dass an diesem Tag so früh nur wenige Menschen unterwegs waren, ist es zu verdanken, dass bei dem Zusammenbruch nicht mehr Tote zu beklagen waren.



Und Fürst? Er hatte Glück im Unglück. Vier Stunden lang stand er in jener Nacht auf der Brücke mit einem platten Reifen und ohne Wagenheber. "Viele Autofahrer fragten, ob sie helfen können", erzählt der Umwelttechniker ein wenig beklommen. Unter jenen, die helfen wollten, war auch Karl Kretschmer, der in dieser Nacht als Einziger ums Leben kam. "Ich mache mir heute noch Vorwürfe - wäre er damals nicht bei mir und meinen Freunden stehen geblieben, würde er vielleicht noch leben", sagt Fürst.