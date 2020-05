Volksanwaltschaft soll Opfern helfen

Die Regierung reagierte sofort und präsentierte Donnerstagmittag bereits den ersten konkreten Vorschlag. Josef Ostermayer, SP-Staatssekretär im Bundeskanzleramt: "Die Volksanwaltschaft würde sich als bundesweite Anlaufstelle anbieten." So steht ein Verfassungsgesetz in Planung, indem die Volksanwaltschaft menschenrechtliche Prüfkompetenz erhalten wird.



Auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (VP) und Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SP) unterstützten die Forderung von Klasnic. Beide Minister erklärten, dass in den kommenden Tagen Gespräche dazu starten werden. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll mit den Ländern und den diversen Opferschutzorganisationen eine Lösung gefunden werden. Der Grüne Justizsprecher Albert Steinhauser betonte, dass "ein Antrag seiner Partei auf eine unabhängige staatliche Kommission schon längst im Parlament liegt".



Die Plattform "Betroffene kirchlicher Gewalt" begrüßt den Vorschlag Klasnics und sprach sich ebenfalls für die Volksanwaltschaft als zentrale Anlaufstelle aus. Keinesfalls aber dürfte eine solche Kommission "in einem ÖVP-Ministerium angesiedelt sein. Aufgrund der engen Verflechtung der Partei mit der Kirche".



Seit der KURIER-Berichterstattung über das Wiener "Horrorheim" am Wilhelminenberg melden sich bundesweit immer mehr Misshandlungs- und Gewaltopfer. Während die Kirche die Aufarbeitung der Exzesse bereits vor eineinhalb Jahren startete (Klasnic-Kommission) scheinen die Länder mit der Fülle an Opfern in den diversen Landeskinderheimen überfordert.