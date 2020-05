Vertrauen in die Justiz ist gesunken

Jeder dritte Österreicher (34 Prozent) ist unzufrieden mit der Arbeit der heimischen Justiz. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine Studie der Karmasin-Motiv-Forschung, die das Justizministerium am Donnerstag präsentierte.



Laut Studien-Autorin Sophie Karmasin haben vor allem Korruptionscausen wie die Fälle Grasser oder Strasser das Image der heimischen Strafverfolger und Richter beschädigt. So gebe es laut Karmasin zwar nur ein "geringes Wissen" darüber, was die Justiz ganz genau tut ("vielfach wird auch die Arbeit der Polizei der Justiz zugeordnet"). "Gleichzeitig", so Karmasin, "sagen aber 24 Prozent der Menschen, ihr Bild von der Justiz hat sich in der letzten Zeit verschlechtert."