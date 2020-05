Vermögenssteuer: Fischer mischt sich ein

Von der ÖVP erntete Fischer für seine Aussagen einen Rüffel: Es sei dem Bundespräsident zwar unbenommen, sich in die Tagespolitik einzubringen, sagt Generalsekretär Hannes Rauch zum KURIER. "Ich bin aber verwundert, dass Heinz Fischer 1:1 den Standpunkt der SPÖ übernimmt. Dass würde ich mir von ihm nicht erwarten."



Rauch erteilt den Vorhaben des Koalitionspartners - der SPÖ-Finanzsstaatssekretär forderte am Wochenende eine höhere Vermögensbesteuerung bereits ab Anfang 2012 - erneut eine Absage: "Die SPÖ-Steuerpläne sind leistungsfeindlich und eine Bedrohung für Konjunktur und Arbeitsplätze." Das Motto "Die Reichen sollen zahlen" sei trügerisch, sagt Rauch: "Wenn die SPÖ Milliardenbeiträge lukrieren will, muss sie auch mittlere Einkommen und Familien zur Kasse bitten. Mit der ÖVP wird es diesen Griff in die Geldbörsen der Familien nicht geben."