Vermögenssteuer: Faymann erhöht Druck

An zwei Punkten spießt es sich in der Koalition: Wehrpflicht und Vermögenssteuer. Vor dem dienstäglichen Ministerrat flogen die Worte und die Fetzen. Bei den Gesprächen selbst sei ein "reinigendes Gewitter" vorübergezogen, hieß es. Nichtsdestotrotz bleiben die Streitpunkte aufrecht: die ÖVP sträubt sich gegen die Abschaffung der Wehrpflicht und die "Reichensteuer".



Die SPÖ hingegen erhöht den Druck: Am Dienstag erneuerte Kanzler Faymann im ORF-Sommergespräch die roten Forderungen und kündigte an, dass eine Kommission alle Fragen zur Steuergerechtigkeit klären werde - inklusive Erbschaftssteuer. Die Vermögenssteuer würde nur das reichste Prozent der Bevölkerung treffen, so Faymann. Damit sollten Einnahmen von 500 Millionen bis zwei Milliarden Euro erzielt werden. Privatvermögen über eine Million sollte mit 0,3 bis 0,7 Prozent besteuert werden.



Ausnahmen sollte es etwa für Betriebe geben. Auch die Perlenkette wäre nicht betroffen, "es kommt niemand nachschauen", hielt Faymann den ablehnenden Argumenten der ÖVP entgegen. Grund und Boden sollte hingegen schon besteuert werden, allerdings nur im Wert von über einer Million. Der SPÖ-Vorsitzende begründete seine Forderung auch damit, dass Österreich innerhalb der OECD bei den Vermögenssteuern an vorletzter Stelle liegt.