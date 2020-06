Verfangen in einem Netz der Filzokratie

Wieder einmal zufällige zeitliche Zusammenhänge: In Österreich kommen nahezu täglich neue Details zum herrschenden Filzokraten-Netz der Parteien auf – bisher folgenlos. In Berlin muss der deutsche Bundespräsident wegen seiner privaten Mauscheleien mit vermögenden Freunden zurücktreten – bei uns unvorstellbar. Und in Italien ist es exakt 30 Jahre her, dass durch eine Zeugenaussage und dann durch gnadenlos aufklärende Staatsanwälte das landesweite mafiose Polit-System aufflog und die alten Parteien schließlich hinweggefegt wurden – bei uns eine realistische Zukunftsperspektive.



Österreichs Parteiensystem ist dem alten Italien gefährlich nahe. Selbst wenn man die raffinierte Eigenstilisierung des Lobbyisten Hochegger zum Paten der Republik als teilweises Ablenkungsmanöver von mutmaßlichen eigenen Straftaten (Unschuldsvermutung für alle und jeden!) durchschaut, bleiben einige Fakten als Zwischenbilanz der juristischen und parlamentarische Aufklärung bestehen.



Der teilstaatliche Telekom-Konzern hat sich um Millionen das Wohlwollen von Parteien und Politikern und offensichtlich – vom BZÖ – auch vorteilhafte gesetzliche Regelungen erkauft. Das Unternehmen und seine parteinahen Manager standen allzeit für politische Geldwünsche zur Verfügung. Andere staatsnahe Unternehmen sehen sich jetzt unter Generalverdacht.



Die an sich vernünftige Welle von Privatisierungen staatlicher Unternehmen in Zeiten der schwarz-blauen Koalition wurde von einem Kreis um den damaligen Finanzminister Grasser illegal für eine breit angelegte private Bereicherung genutzt.