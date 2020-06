Verbotene Stoffe in Bienen entdeckt

Konkret geht es um die Pestizide Parathion, Phosalone, Metolachlor, Diphenylamin und Chlorfenvinphos. Sie stehen im Verdacht, unter anderem krebserregend und nervenschädigend zu sein. Global-Pestizid-Experte Helmut Burtscher: "Die Tatsache, dass praktisch jeder zehnte Pestizid-Nachweis in den untersuchten Bienen-Proben ein verbotenes Pestizid zu Tage fördert, deutet auf einen systematischen und breiten Einsatz illegaler Pestizide in Österreich hin."

Das will Werner Windhager von der AGES so nicht stehen lassen. "Es stimmt, dass wir nicht erlaubte Rückstände in den Bienen-Proben gefunden haben. Das ist auch nicht akzeptabel." Für diese Studie wurde aber nicht erhoben, woher genau die Proben stammen. "Das können auch Restbestände sein, die im Kleingartenbereich angewendet wurden und nicht zwingend in der Landwirtschaft."