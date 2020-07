Venezuela: Biker fordert alten Caudillo

Der in stampfendem Rhythmus vorgetragene Schlachtgesang der Anhänger des venezolanischen Staatschefs soll ihn am kommenden Sonntag abermals zum Sieg tragen: "Uh, ah, Chavez no se va!" – "( Hugo) Chavez geht nicht!" Tatsächlich hatte der 58-Jährige zuletzt in den Umfragen zur Präsidentenwahl mit rund zehn Prozentpunkten die Nase vorne. Doch sein Vorsprung schmilzt seit Monaten beständig. Erstmals seit seinem Amtsantritt vor 14 Jahren ist eine Niederlage nicht ausgeschlossen.

Die reale Bedrohung für den alternden Caudillo ist der erst 40-jährige politische Senkrechtstarter Henrique Capriles Radonski, hinter dem sich die zuvor zersplitterte Opposition jetzt schart. Er präsentiert sich als junge, dynamische Alternative zu Chavez: Im Wahlkampf trat er fast ausschließlich in Jeans, T-Shirt und Baseball-Kappe auf. Der Sohn einer reichen jüdischen Unternehmerfamilie polnisch-russischer Abstammung fährt Motorrad und verleiht sich mit Red Bull Flügel. Nicht weniger als 240 öffentliche Auftritte legte er in den vergangenen Monaten hin – während sein Rivale wegen einer (angeblich jetzt ausgeheilten) Krebserkrankung leiser treten musste.