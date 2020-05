Vater überfährt Tochter bei Ausflug

Glück scheint die zweieinhalbjährige Pauline gehabt haben. Sie wurde am Sonntag in Oberpremstätten in der Steiermark von ihrem Vater angefahren. Laut Notarzt erlitt die Kleine einen Schädelbruch, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der 38-Jährige wollte in der leicht abschüssigen Hauseinfahrt den nicht gestarteten Wagen verstellen. "Ich habe noch geschaut, habe Pauline aber nicht gesehen. Plötzlich hab' ich einen kleinen Ruck gespürt, als ob ich über etwas drübergefahren wäre. Und dann lag sie da unter dem Wagen", schildert der erschrockene Frank S. Das Mädchen blutete aus dem Ohr, schrie und weinte, war aber ansprechbar. Pauline wurde in die Kinderchirurgie nach Graz geflogen.



Tödlich endete Samstag ein Unfall für den 19-jährigen Mark P. in Tulln, NÖ. Der Lenker Raphael P., 22, verlor in einem Kreisverkehr die Kontrolle über den Seat, krachte gegen einen Fahrbahnteiler, überschlug sich und kollidierte mit dem Betonfundament einer Unterführung. Der 22-Jährige kam leicht verletzt davon, der dritte im Auto, David K., 18, wurde schwer verletzt.