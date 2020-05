USA: Favorit mit schwerwiegenden Sorgen

Also richten sich alle Hoffnungen auf Christie. Politisch gilt er als solider Rechter, der sich mit Gewerkschaften anlegt und Mindestlöhne nicht mag. Auch bekundet der 49-Jährige seine Verehrung für Ronald Reagan, den Säulenheiligen der Republikaner,

und hat schon Lob von dessen Witwe Nancy bekommen, was einer politischen Auszeichnung gleichkommt. Zugleich drängen ihn politische Schwergewichte in der Partei und konservative Meinungsmacher, die von radikalen Wirrköpfen von Perry bis Palin genug haben. Vorerst ziert sich Christie, will sich die Kandidatur noch einmal überlegen, oder meint, er sei weder vom Kopf noch vom Herzen bereit für einen solchen Schritt.