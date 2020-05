US-Wanderer: "Waren Geiseln des Iran"

So frei wie heute haben wir uns noch nie gefühlt!" Abgemagert, wachsbleich, aber gesund sind Joshua Fattal und Shane Bauer zu Wochenbeginn in New York eingetroffen und dort vor die Presse getreten.



Drei Jahre haben die beiden Amerikaner im Evin-Gefängnis, der berüchtigtsten Haft- und Folteranstalt des Iran, verbracht. Sie hätten wohl "die falsche Abzweigung ins falsche Land" gemacht, scherzen die beiden 29-Jährigen heute bitter über jenen Tag im Juli 2009, an dem ihr Martyriums seinen Anfang nahm. Beim Wandern im kurdischen Norden des Irak standen auf einmal iranische Soldaten vor ihnen und nahmen sie fest. Sie hatten, so meinen die beiden, die Grenze im unwegsamen Bergland wohl unabsichtlich überquert.



Die Iraner sahen die Sache ganz anders. Wegen Spionage wurden die beiden nach Teheran verfrachtet und dort in jenes Gefängnis gesteckt, das einst schon dem Schah als Folterkammer für politische Häftlinge gedient hatte, und in dem heute das Mullah-Regime unliebsame politische Oppositionelle wegschließt und mundtot macht.