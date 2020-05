Unsere Demokratie braucht frische Luft

Wenn ein vor Jahren gescheiterter Anwärter auf das Amt jetzt dessen Abschaffung verlangt, dann schmeckt das deutlich nach sauren Trauben. Niederösterreichs Landeshauptmann Pröll hat damit auch in der Sache nicht recht. Gerade in politisch instabilen Zeiten wie diesen kann der Bundespräsident zum unverzichtbaren Anker des Systems werden.

Was der starke Mann der ÖVP aber sonst an Frischluft für unsere politischen Strukturen vorschlägt, hat den seltenen Vorteil, sachlich gerechtfertigt und gleichzeitig populär zu sein. Pröll kommt einer breiten Forderung der Wählerschaft entgegen, beim allgemeinen Sparen erst einmal die teuren politischen Strukturen zu stutzen.

Das steirische Reform-Duo Voves/Schützenhöfer hat es im Vorjahr exemplarisch durchgezogen. Drastische Einsparungen für alle Steirer, aber gleichzeitig Reduktion der Regierungssitze und der Landtagsmandate.

Spätestens nach dem EU-Beitritt und damit der Verlagerung eines hohen Prozentsatzes der sachpolitischen Entscheidungen nach Brüssel wäre die kritische Überprüfung des Parlamentarismus fällig gewesen. Unter dem Spardruck ist das jetzt überfällig.

Schon der internationale Vergleich drängt zur Reform. 8,5 Millionen Österreicher werden von 695 Abgeordneten im Parlament und in den neun Landtagen vertreten. Für die 12,5 Millionen Bayern reichen 187 Landtagsabgeordnete, in den Niederlanden vertritt ein Parlamentarier 110.000 Bürger, in Österreich rund 45.000.