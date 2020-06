Es wird Neuwahlen in Kärnten geben, klar, spätestens in eineinhalb Jahren sind sie gesetzlich fällig. Aber damit ist noch nicht alles getan. Verkommene politische Sitten zu ändern, geht leider nicht von heute auf morgen. Das erfährt die gesamte EU gerade leidvoll am Beispiel schlingernder Euro-Länder. In Griechenland und Italien zeigte sich, dass Politiker, die den Staat als Selbstbedienungsladen benutzen, nicht nur kriminell sind, sondern auch geistige Wegbereiter von Staatspleiten. Sie richten moralisch und ökonomisch eine Doppel-Pleite an. In Italien und Griechenland wurde die Selbstbedienung beim Staat ein Nationalsport, und das ist eine der Ursachen, warum diese Länder finanziell so schlecht dastehen.

Irgendwann beginnen die Bürger sich zu ärgern, dass sie sich an Gesetze halten sollen, und diejenigen, die die Gesetze machen, stellen sich selbst außerhalb. Oder gar drüber. Irgendwann beginnen sich die Bürger zu fragen, warum sie Steuern zahlen sollen, wenn sich „die da oben mit dem Steuergeld die Taschen vollstopfen". In Zusammenhang mit der Euro-Krise fordern die Freiheitlichen: „Unser Geld für uns`re Leut". In Kärnten offenbart sich der tiefere Sinn dieses Slogans.

Die hohen Honorare für Berater, Lobbyisten und Gutachter, die sich bei Regierungsgeschäften unerklärlich häuften, sind offenbar genau dafür gedacht, wofür man es böswilligerweise immer schon vermutete. Auch darüber haben wir dank Kärnten jetzt Gewissheit. Der Rest Österreichs sollte jedoch nicht mit dem Finger nach Süden zeigen, sondern für sich selbst die richtigen Lehren daraus ziehen ...