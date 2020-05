Unis: "Die Regierung lässt uns allein"

Sünkel könnte sich ein vollkommen neues System vorstellen, in dem Studenten ihre Prioritäten angeben und je nach Verfügbarkeit einen Studienplatz zugewiesen bekommen: "Man könnte angeben, was und wo man am liebsten Studieren möchte - und welche Alternativen denkbar wären. Für die Unis wäre es jedenfalls kein Problem, sich für die Verteilung der Plätze zusammenzuschließen."



Vorerst würden sich die Unis wohl mit noch strengeren "K.o.-Prüfungen" während der ersten Semester helfen, meint Sünkel: "Was bleibt uns anderes übrig?"