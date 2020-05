Uni Wien steht "vor einer Katastrophe"

Die Zeichen stehen auf Ansturm: Noch bis Ende August läuft die Frist für die Voranmeldung. Schon jetzt übersteigen die Anmeldungen an manchen Unis die Anfänger-Zahlen aus dem Vorjahr. An der Uni Wien gab es im Wintersemester 2010 rund 13.000 Anfänger. Am Freitag wurde nun die 20.000er-Marke an Voranmeldungen geknackt.



Wie viele davon tatsächlich kommen, lässt sich zwar noch nicht sagen, weil man sich an mehreren Unis anmelden kann. "Ich gehe aber von einem beträchtlichen Anstieg an Studenten aus", sagt Vizerektor Heinz Engl. Im Gegensatz zu Salzburg, wo sich bis dato mehr Deutsche als Österreicher anmeldeten, sind die Deutschen in Wien nicht der "entscheidende Faktor hinter dem Anstieg".